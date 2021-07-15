Hainlerin hedefinde Başkan Erdoğan vardı

Hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. O gece darbecilerin ilk hedefinde Marmaris'te bir otelde ailesiyle birlikte kalan Başkan Erdoğan vardı. Ancak vatan hainleri hedefine ulaşamadı. Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla Türk milleti meydanlara döküldü. 5 yıl geçmesine rağmen o gece yaşananlar hafızalarda tazeliğini koruyor. O gece FETÖ'cü hainlerin hedeflerinden biri de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Darbe girişiminde Başkan Erdoğan Marmaris'te bir oteldeydi. Gelişmeleri takip eden Erdoğan'ın kararlı duruşu Türkiye'yi birbirine kenetledi. Başkan Erdoğan, otelin önünde kameraların karşısına geçti. Türk milleti Cumhurbaşkanı'ndan gelecek sözlere kilitlenmişti. Erdoğan, tüm Türkiye'yi demokrasiye sahip çıkmaları için meydanlara davet etti.

Özel Kuvvetler, Sualtı Taarruz ve Muharebe Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan suikast timi, Erdoğan'ın konakladığı oteli 3 helikopterle ateş altına aldı. Başlarındaki hainler, Gökhan Şahin Sönmezateş ve Şükrü Seymen'di. Ancak hainler Marmaris'e ulaştığında Cumhurbaşkanı'nın uçağı İstanbul'a inmek üzereydi. Sönmezateş, helikopterde kaldı. Şükrü Seymen'in başındaki suikast timi ise otele yöneldi. Darbeciler, helikopterden ateş açtı. Bahçeye giriş yapanlar etrafı kurşun yağmuruna tuttu. Başkan Erdoğan'ın koruma polislerinden Mehmet Çetin şehit oldu. Hainler, sonra kaçmaya başladı. Marmaris Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de teröristlerin peşindeydi. Çatışmada polis Nedip Cengiz Eker şehit oldu. Kaçan teröristler bir evin bahçesinde saklanıp helikopterlerin gelmesini bekledi. Teröristleri almaya gelen helikoptere polisler ateş açtı, inmesine engel oldu. Hainler, ormana kaçtı. Hedeflerine erişemeyen suikast timi için bu kaçış sonun başlangıcıydı. Güvenlik güçleri, hainleri yakalamak için operasyona devam etti, orman didik didik tarandı. 18 günlük takibin ardından Zekeriya Kuzu ve beraberindeki hainler menfezde uyurken yakalandı.

18 TEMMUZ'DA YAKALANDI



OPERASYONU Ula ilçesine kaydıran ekipler, Marmaris-Muğla karayolunda MAK timinden Binbaşı Taner Berber ve Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı "üs imamı" olduğu öne sürülen Zekeriya Kuzu ile Astsubay İlyas Yaşar, Astsubay Gökhan Güçlü, Astsubay Üstçavuş Erkan Çıkat, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Faruk Göçmen ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Abdülhamit Gülerden'i yakaladı. Suikast timine ceza yağdı. Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş 18 Temmuz'da yakalandı.

FERDİ YAVUZ