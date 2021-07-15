İradesine sahip çıkan milletin zaferi

FETÖ'NÜN darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kavşağı'na atılan bombayla şehit olan Özgür Gençer'in ağabeyi 15 Temmuz gazisi Şenol Gençer, 15 Temmuz'un "iradesine sahip çıkan bir milletin zaferi" olduğunu belirtti. Darbe girişiminin ilk saatlerinde Etimesgut Meydanı'na giden Şenol Gençer, kardeşinin zırhlı araçların Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yöneldiğini telefonda bildirmesi üzerine kardeşinin yanına geçti.GENÇER kardeşler ve alandaki diğer vatandaşlar, tankların geçişini engellemeye çalıştı. FETÖ'cü pilotların Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu bölgeye bomba attığı anları ve yaşadıklarını anlatan Şenol Gençer, patlamanın ardından kendine gelmesiyle kardeşinin yanına gittiğini söyledi. Gençer şöyle devam etti: "Yanına gittiğimde yerde yatıyordu. 'Ambulans' diye bağırmaya çalıştım ama ambulansların geçişine izin vermiyorlar. Bir minibüs bizi hastaneye götürdü. Hastaneye kadar kucağımda kardeşimin yarasına baskı yaptım. Acilde 'Kardeşimi kurtarın' diye bağırdım. O an kardeşimi son görüşümmüş."