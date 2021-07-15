Kahraman milletimiz demokrasiye sahip cıktı

DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN

15 Temmuz 2016, sinsi bir yapılanma ile ülkenin kılcal damarlarına sızan FETÖ terör örgütü mensuplarının, Türk demokrasisine yönelik darbe girişiminin yüce Türk milleti tarafından yazılan destanla püskürtüldüğü tarihtir. Kahraman milletimiz, o gece sergilediği şanlı direnişle ülkesine, demokrasiye ve demokratik bir hukuk devleti çatısı altında yaşama inancına hep birlikte sahip çıkmıştır.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli

ÖLÜMSÜZ DEĞERLERİMİZ

Aradan geçen beş yılda, 15 Temmuz darbe girişiminin nedenlerini ortadan kaldırmak ve izlerini silmek adına ciddi adımlar atılmış olsa da şehitlerimizin, gazilerimizin, Ömer Halisdemir gibi ölümsüz değerlerimizin ve 84 milyon vatandaşımızın hak ettiği daha güçlü bir Türkiye için yapmamız gereken önemli işler halen mevcut... Bunu başarabilmek için sevgiyi, hoşgörüyü ve uzlaşma kültürünü hâkim kılmalı, ülke olarak bir ve beraber olmalıyız. Bu inançla, yakın tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle kaybettiğimiz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor ve Türk milletinin gelecekte asla böyle karanlık bir geceyi yeniden yaşamamasını temenni ediyorum.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar

DESTANSI MÜCADELE GELECEĞE IŞIK OLDU

5 yılı geride bırakmış olmamıza rağmen, dünya tarihinde yerini alan 15 Temmuz hain girişim sanılmasın ki unutuldu. Bu vatanın her bir ferdi ve kurumu ile birlikte göstermiş olduğu destansı mücadele alınan derslerle birlikte geleceğe de ışık tutmaktadır. Zira, bugün dahi kurumlara kök salmış, sistemi sarmalamış bir yapının temizlenmesi devam ederken, benzer oluşumların ülkeye vereceği zarar da dikkatle analiz edilmelidir. Ülkemizin hedefleri ve gitmek istediği yol, bu değildir.

DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ

Küresel ekonomi, pandeminin de yarattığı etkilerle farklı bir değişim ve dönüşüm süreci içindedir. Hedeflerimize ulaşmanın, ürettiğimizi satmanın, yeni işbirlikleri ile siyasi ve ekonomik olarak güçlenmenin yolu bu dönüşüme dahil olabilmektir. Kaynaklarımızı ve enerjimizi ülkemizi geriye değil, ileriye götüren konulara ve alanlara yöneltmemiz, stratejik adımları belirlememiz gerekmektedir. Bu farkındalıkla; ülkemizin kurucusu, varlığımızın sebebi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği laik Türkiye Cumhuriyeti'ni karanlık güçlerden arındırarak, daha ileriye taşımak, gençlerimizi akıl ve bilimin ışığında daha nitelikli yetiştirmek gayesi için elbirliği ile çok çalışmalıyız. 15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allahtan rahmet, ailelerine sabır diliyor, gazilerimizi minnetle anıyoruz.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener

DARBEYE KARŞI TEK YÜREK OLDUK

TÜRKİYE, 15 Temmuz 2016 günü tarihinin hain saldırılarından birine maruz kaldı. Devletimiz ve milletimiz, amaçları her açıdan karanlık bir grup tarafından bu saldırıya uğrarken, kirli emellere sahip odaklara en güzel yanıtı tek yürek halinde bir araya gelen halkımız verdi.

BERTARAF EDİLDİ

Darbe girişimi, Şehit ve Gazilerimizin büyük fedakarlıkları, halkımızın sağduyusu ve basireti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Devletimizin kararlı duruşu, Meclisimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve iş dünyamızın direnci ile yani hain odaklar dışında tüm Türkiye'nin bir araya gelmesiyle bertaraf edildi. Bu yıl da pandemi önlemlerini alarak bir araya gelecek ve ülkemiz üzerinde plan yapmaya çalışanlara, birliğimizi bir kez daha göstereceğiz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin, birlik ve beraberliğimizin sonsuza dek koruyucusu olacağız.