Mevlam bir daha böyle birşey göstermesin

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binasının önünde FETÖ'cü askerler tarafından ayağından vurularak yaralanan ve şimdiye kadar ayağından 16 operasyon geçiren Teoman Kanbur, "Benim bacağım gitsin de vatan sağ olsun" dedi. 15 Temmuz gazisi Kanbur, 15 Temmuz gecesi Kasımpaşa'da oturan annesini ziyaret etmeye giderken darbe girişimi olduğunu öğrendiğini belirterek, "Medyada bazı haberler vardı. Ama ben baktığımda dedim ki; 'Bir avuç FETÖ darbesi bu.' Yatsı namazını kıldım. Annemin evine geçtiğimde televizyonu açtım. Taksim karışmış, Vatan karışmış. Cumhurbaşkanımızın konuşmasını gördüm ve dedim ki 'Benim de gitmem lazım" dedi.

FATİH'E YÜRÜDÜM

Bir arkadaşı ile iletişime geçtikten sonra Vatan Caddesi'ne geçmeye karar veren Kanbur, yollar kapalı olduğu için araçlarla gidilmediğini, Kasımpaşa'dan Fatih'e yürüdüğünü anlattı. Vatan Caddesi'ne geçtikten sonra gece 12.00 sularında oranın kontrol altına alındığını öğrendiğini söyleyen Kanbur, anons yapıldığını, oradan ayrılmamaları gerektiğini, ancak yeni gelenler için İBB'nin karışık olduğunu söylediklerini belirtti. Bunun üzerine İBB önüne yürüdüklerini söyleyen Kanbur, "Haliç Caddesi'nden İBB önüne geldik. 10-15 asker orada eğilmiş, silahlarını da hazır etmişlerdi. Talimat bekliyorlar, ateş etmek için. Biz de 'Asker kışlana dön, kimin parasıyla kime ateş ediyorsun, kimin üniformasını giyiyorsun?' diye söylüyorduk. Ateş sesi gelmeye başladı. Biz hala askerin bize ateş edeceğini imkan dahilinde düşünmüyoruz. Uyarı ateşi diye düşündük. Ateş sesleri hala gelmeye devam ediyordu. Bir baktım sağa sola millet yere düşmeye başladı. Birkaç mermiden sonra ben de yere düştüm, baktım sol bacağım kanıyor fena halde. Kurşun kaval kemiğime gelmiş. Ayrıca dizimin altındaki ana damara da gelmiş, bayağı bir kan kaybetmişim" diye konuştu.

VATAN SAĞ OLSUN

Kanbur, duygularını şöyle dile getirdi: "Hani Güneydoğu'da falan söylüyorlar ya şehitlerimiz, gazilerimiz 'Vatan sağ olsun' diyorlar, onu vurulduktan sonra daha iyi anlıyorsun hakikaten. Benim bacağım gitsin de vatan sağ olsun. Mevla, memleketimize bir daha böyle bir şey göstermesin. Çünkü TSK'nın giydiği o üniforma çok değerli. Ben yine bir darbe olsa ben sağ bacağımı da sol bacağımı da bırakmaya razıyım. Bunu da bilsinler."

16 KEZ AMELİYAT OLDU

VURULDUKTAN sonra defalarca ameliyat olduğunu belirten Kanbur, tedavi sürecinin hala devam ettiğini aktardı. Kanbur, "16 defa ameliyathaneye girdim. 2 buçuk ay hastanede kaldım. Dizimle bileğim arasında şu an 30 santimetre demir var. Bastonla yürüyebiliyorum. Sinir ve doku kaybı var" dedi.