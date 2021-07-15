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Haberler Gündem MSB: Irak'ın kuzeyindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2, Metina'da ise bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB: Irak'ın kuzeyindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi
AA

15.07.2021, 15:57 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021, 16:17

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Metina'da tespit edilen bir PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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