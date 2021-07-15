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MSB: Irak'ın kuzeyindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2, Metina'da ise bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA 15.07.2021, 15:57 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021, 16:17