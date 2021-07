O gece İzmir'de neler yaşandı...

'AİLEM O AN AKLIMA GELMEDİ'

İzmir'de darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi Ankara ve İstanbul'da yaşanan ilk askeri hareketlilik karşısında olay henüz netlik kazanmamışken can siparhane şekilde, 'Öleceksek hep beraber burda öleceğiz. Açın tüm Valiliğin ışıklarını' diyen dönemin İzmir Valisi Erol Ayyıldız, o gün ne evinin ne de ailesinin aklına geldiğini, tek aklına gelen şeyin vatan, millet, özgürlük ve demokrasi olduğunu belirtti. O hain kalkışma döneminde İzmir Valisi olarak görev yapan Erol Ayyıldız, 'O gece savaş gemileri Konak Meydanı'na doğru geliyor, Valilik binasını bombalayacaklar' denmiş. Valilik önünde binlerce insan vardı. O an aklıma ne yalan söyleleyim ne evim ne ailem geldi. O an sadece milletimiz, vatanımız aklımdaydı" dedi.

ÇOK HIZLI TEDBİR ALDIK

"Kanlı gecenin en ağır darbesini İzmir'de yaşayacaktık" diyen Vali Erol Ayyıldız şöyle konuştu: "İzmir darbede önemli bir rol almıştı. Ankara'da ve İstanbul'da savaş uçakları ard arda bombalamaya başlamıştı. Gelen haberler hiç ama hiç moralimizi bozmadı. İzmir'de böyle bir kanlı ve felaket olmaması için tüm tedbirleri aldık. Hızlı ve zamanında aldığımız tedbirlerle kan dökülmeden Allah'a şükür o geceyi atlattık. Konak Meydanı'nda yeni yeni toplanmak üzere olan 3 bine yakın kişi vardı. Onlara baktım, ellerinde Türk Bayrakları vardı. O bayrakları ile gelen İzmirlileri görünce, aklıma o an gelen tek şey vardı, üstüne basa basa tekrar söyledim: 'Bu hainler başaramayacak, öleceksek, bu vatan, bu millet bu bayrak için öleceğiz. Bu valilik binasında öleceğiz. Savaş gemileri gelsin biz buradayız' dedim."

15 TEMMUZ DEMOKRASİNİN ŞANLI ZAFERİDİR

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "15 Temmuz, Devlet içine sızmış, kendisine emanet edilen devletin silahlarını kendi vatandaşlarına kullanmaktan çekinmeyen, ülkemizi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı, yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış tarihe altın harflerle yazılmış şanlı bir demokrasi zaferidir" dedi.

TOPYEKÜN MÜCADELE EDİLDİ

"Milletimiz o gece devletinde sembolleştirdiği özgürlüğünü, bayrağını, ezanını, inancını, geleceğini korumak için, adeta kıyam etmiştir" diyen Köşger, "Bizzat milletimiz olaya kendisi el koymuştur. Bu çok anlamlıdır. Dünyada bunun eşi benzeri yoktur. Milletimizle iftihar ediyoruz, milletimizle gurur duyuyoruz. Milletimiz öyle bir yürüdü ki, 251 şehit verdik, 2019 gazimiz oldu; ama bu alçak FETÖ'nün arkasındaki kahpe iz sürücülerine bu ülkeyi teslim etmedi. 15 Temmuz; kökü nerede olursa olsun, hangi güce dayanırsa dayansın, iradesini hangi odağa teslim ederse etsin, bu millete ve bu ülkeye ait olmayanlara karşı tarihi bir meydan okumadır" dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şöyle devam etti: "Bu darbe girişiminde milletimiz Malazgirt'te olduğu gibi, bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koydu. Milletimiz 720 yıl önce Söğüt'te, 566 yıl önce İstanbul'da olduğu gibi, Anadolu topraklarını hayat alanı olmanın ötesinde istikbali olarak gördüğünü tüm dünyaya haykırdı. Milletimiz, bu ülkeyi kendisine yar etmemek için saldıranlara karşı Çanakkale'de, Kut'ül Ammare'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da ne cevap vermişse, 15 Temmuz'da da aynı cevabı verdi. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü istiklali ve istikbali için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimize rahmet, kahraman gazilerimiz bir kez daha şükranla anıyorum."

FATİH ŞENDİL