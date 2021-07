Son dakika: Başkan Erdoğan Millete Sesleniş konuşması yaptı

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Her yaştan, her meslekten, her kesimden insanıyla bu hayasızca akına gövdelerini siper ederek gördükleri her yerde darbecilerin önlerini keserek, anadan, yardan, evlattan, serden geçerek verdikleri mücadele sırasında gazilikle şereflenen kardeşlerimize de şükranlarımı sunuyorum.

HESABINI SORDUK

Ülkemize ve milletimize yapılan ihaneti asla unutmayacağız. Bu alçaklığın hesabını yakaladığımız tüm hainlerden sorduk, sormaya devam edeceğiz.

BU DARBE GİRİŞİMİ TARİHİMİZDEKİ YERİNİ BİR İBRET VESİKASI OLARAK ALMIŞTIR

15 Temmuz 2016 Cuma günü akşam saatlerinde başlayıp ertesi gün milletimizin ayakları altında çiğnenerek sona eren bu darbe girişimi tarihimizdeki yerini bir ibret vesikası olarak almıştır.

Ülkemiz Cumhuriyet tarihi boyunca elbette pek çok darbeye, darbe girişimine, kalkışmaya, terör saldırısına maruz kalmıştır. Ama o gece yaşananlar, bize, kendi devletine silah doğrultan, masumların kanını döken bu hainlerin nasıl dünyanın en sefil yaratıklarına dönüşebileceğini göstermiştir.

Dünyanın her ülkesinin ve toplumun gözdesi bir coğrafyayı bin yıldır vatan kılmanın ve vatan olarak tutmanın bedelini ödüyoruz. Geride bıraktığımız 8 yılda farklı görünümler altında yaşadığımız saldırılar vatanımıza sahip çıkma mücadelemizin sürüp gideceğine işaret ediyor.

Envai kılıktaki terör örgütleri üzerinden tedavüle sürülen senaryoların amacı ülkemize diz çöktürmek, topraklarımızı yağmalamaktır.

GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN İNŞASI YOLUNDA GİDEREK GÜÇLENEN UYANIŞIN AYAK SESLERİDİR

Binlerce, on binlerce kilometre öteden terörle mücadele bahanesiyle gelip gönül coğrafyamızı kana bulayanlar Türkiye'yi aynı akıbete ortak edememenin öfkesi içerisindedir.

Bölgemizde barışı, huzuru, güvenliği sağlamak için gösterdiğimiz gayretler esasen büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda giderek güçlenen uyanışın ayak sesleridir. Terör örgütlerini kullanarak topraklarımızı tehdit edenler bu yaptıklarıyla aslında kardeşliğimizi pekiştirdiklerini anlayamadılar.

Bizim sadece ve sadece tüm insanlık adına dile getirdiğimiz hak ve adalet taleplerini kendilerininki gibi siyasi riyakarlık olarak görenler, mazlumların sesi, soluğu, umudu haline gelmemizi kavrayamadılar. Biz sadece kendimiz için ne istiyorsak tüm coğrafyamız, dostlarımız, tüm insanlık için de aynısını istiyoruz.

Dün Suriye'de bunu yaptık, Libya'da, Karabağ'da bunu yaptık. yarın da inşallah Afganistan'da ve başka yerlerde aynı hakkaniyetli duruşla kardeşlerimizin yanında olacağız. 15 Temmuz aynı zamanda bu büyük vizyonun da sembolüdür.

'DÜN BAŞARAMADILAR, BUGÜN BAŞARAMADILAR, YARIN DA BAŞARAMAYACAKLAR!'

Milletimize karşı sinsi niyetler besleyen muhterislere başaramayacaksınız diyoruz. Dün başaramadılar, bugün başaramadılar, yarın da inşallah başaramayacak, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar.

Bizim yoldaşımız milletimizdir, Malazgirt'ten İstanbul'un fethine, Çanakkale'den İstiklal Harbi'ne tüm şehitlerimizdir, gazilerimizdir.

Hani Arşimed 'Bana bir kaldıraç verin, dünyayı yerinden oynatayım' diyor ya, biz de diyoruz ki 'işte bu büyük milletle dünyayı da yerinden oynatırız, cihana da hükmederiz, evrene de sesimizi duyururuz.