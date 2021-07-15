Tüm Türkiye tek yürek oldu

15 Temmuz gecesi tüm Türkiye, bir olup darbecilere karşı tek yürek ülkemizi savundu. Hain girişimcilere göz açtırmayan gencinden yaşlısına vatandaşlar, kendilerini kurşunlara siper etti. Darbe girişimi gecesi Malatya 2. Ordu Komutanlığına giden dönemin Malatya Valisi Mustafa Toprak'a nizamiyede görevli yüzbaşı ve askerler silah doğrulttu. Silahlarını çeken askerler, Vali Toprak'ı içeriye almadı. Altay Kışlası'nda bulunan İstihkam Alayı'ndan 2 zırhlı personel taşıyıcı 2. Ordu Komutanlığına destek vermek için birliğinden çıkarken bunlardan biri Milli Egemenlik Caddesi Alt Kavşağı yakınlarında arızalandı. Vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen askerler polis tarafından gözaltına alındı. Zırhlı araçlardan diğeri ise çevreye rastgele ateş etti, araçlara zarar verdi. Darbeci asker vurularak yakalandı.

VATANDAŞ DİRENDİ

Vatandaşlar darbeye direnmek için ordu komutanlığı önünde toplanırken Malatya Büyükşehir Belediyesine ait kamyon ve iş makineleri de kışladan zırhlı araçların çıkışına engel olmak için barikat oluşturdu. Darbe karşıtı Enes Gün, kışladan açılan ateşle yaralandı. Karargahtaki bir odadan nizamiye önündekilere ateş açan darbeci askerlerden kurmay binbaşı Fatih Kılınç ise karşı ateş sonucu ölü ele geçirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri ve araçlar 7. Ana Jet Üssündeki uçak ve jetlerin kalkışını engelledi. 03.18'de 2. Ordu bünyesindeki bütün birliklerin kışlalarında bulunduğunu ve emir komuta zinciri dışında bir faaliyet içerisinde olmadığını bildiren 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ve beraberindeki komutanlar gözaltına alındı. Gözaltına alınan muvazzaf askerler arasındaki en yüksek rütbeli isim olan Huduti, tutuklandı. Sakarya'da Valiliği kuşatan askerler ile darbeye direnen vatandaşlar arasında arbede yaşandı, 19 kişi yaralandı. Vatandaşlar, askerlerin silahına da el koydu, darbecileri durdurmak için Valiliğe girmeye çalıştı. Karşı koyamayan darbeci askerler, teslim oldu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri ve araçlar kışlaların kapısına çekilip tank ve askeri araç çıkışını engelledi. Darbeci askerlerin emrine uymadıkları için gözaltına alınan dönemin Harp Filosu Komutanı Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım ve eski Donanma Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Yalçın Payal, İstanbul'a götürülürken Gebze'de polis ve halk, aracın yolunu keserek amiralleri kurtardı. Donanma Komutanlığındaki savaş gemileri seyre çıkarıldı, çağrılarını dinlemedi. Eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele ve Komodor Kurmay Albay Levent Kerim Uça, Yavuz Fırkateyni'nde alıkonuldu. Üssün kapıları belediyeye ait iş makineleriyle kapatıldı. Harekat Komutanı Deniz Kurmay Albay Ömer Faruk Gülbahçe'nin emriyle askerler silahlandırılarak, içtima alanında bekletildi. Kapıdaki sivillere askerler silah doğrulttu ancak halkın dağılmaması üzerine geri çekildi.

İLK YAKALANAN ASKER

Darbe girişimi gecesi Bursa Garnizon Komutanlığında görevli bir uzman çavuş, ülke yönetimine el konulduğunu ve sözde "Bursa Sıkıyönetim Komutanlığı"na İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş'un atandığını içeren korsan bildiriyi Garnizon Komutanı Tümgeneral Seyfullah Saldık'ın yanına giderek verdi. Yurdakul Akkuş tarafından gönderildiği iddia edilen bu uzman çavuşu yumruklayan Tümgeneral Saldık, komutanlık kapısına gelen Akkuş'u da darbeyle ilgili bir teşebbüste bulunmaması konusunda uyardı ve durumu Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdi. Akkuş hakkında hemen gözaltı kararı çıkarıldı. Saat 01.00 sıralarında yakalanan Akkuş, Türkiye'deki darbeci subaylar arasında ilk gözaltına alınan kişi oldu.

MERİÇ'İ KAPATTILAR

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'ndeki birliklerden çıkış yapan personel zırhlı taşıyıcılar ve tanklar, emniyetin Meriç Köprüsü'nü araçlarla kapatması üzerine geçemedi. Süvari Köprüsü'ne giden darbeci askerler, kamyon ve araçlarla kapatılan köprüden geçemeyince kent merkezine ulaşamadı. Sabaha karşı da askeri araçlar yeniden sokağa çıkmak istedi ancak halkın direnişi sayesinde emellerine ulaşamadı.

NAKLIYE UÇAGI HAVALANDI



KAYSERİ'DE konuşlu 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanan 8 nakliye uçağı ile Şırnak'tan bin, Siirt'ten 600 ve Denizli'nin Çardak ilçesinden 550 askerin Ankara'ya taşınması için hazırlık yapıldı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde uçan ve Ankara semalarına yönlendirilen uçaklardan biri Kayseri, diğerleri Malatya'ya indirildi. Uçaklardan birinin, terörle mücadelede savaş uçaklarının vuracağı noktaların tespiti için kullanılan "gören" uçuşu göreviyle kalkışa hazırlandığı ve uçağa Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığının koordinatlarının verildiği belirlendi.



8. ANA JET ÜSSÜ'NDEN 6 TANE F-16 SAVAŞ UÇAĞI GASP EDİLDİ

DİYARBAKIR 8. Ana Jet Üssü'nden 6 F-16 savaş uçağı gasp edildi. Uçakların Ankara'daki alçak uçuşlarda kullanıldığı, Akıncı Hava Üssü'ne indirildiği tespit edildi. İzinsiz uçakla Ankara'ya giden darbeci tuğgeneral Semih Terzi, şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürüldü.

SILAHLARI DOGRULTTU

İNCİRLİK 10. Tanker Üs Komutanlığından havalanan 3 tanker uçağı, darbecilerin kullandığı F-16'lara havada yakıt ikmali yaptı. 10. Tanker Üs Komutanlığı giriş nizamiyesinde önlem alan polisler ile darbeci askerler arasında gerginlik yaşandı.

POLİSLE TARTIŞTI

Eski Binbaşı Osman Tunahan Berk ve Üsteğmen Hasan Şahna, sivil bir araçla nizamiyeden ayrılmak isterken kendilerini durduran polise uzun namlulu silahları doğrulttu. Eski Üs Komutanı tuğgeneral Bekir Ercan Van da darbeci 2 subayın üsten çıkabilmesi için polisle tartıştı ve bir manga askeri nizamiyeye çağırdı.