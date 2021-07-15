Vatan için hayallerini seve seve feda etti

15 Temmuz 2016'da, hain FETÖ'cü darbecilere karşı tek vücut olan hayallerini ve hayatlarını vatan için seve seve feda eden gençler isimlerini tarihe altın harflerle kazıdı. Onlardan biri de henüz hayatının baharında, 20 yaşındaki Ömer Takdemir'di. Ayfer - Nihat Takdemir çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan Ömer askere gidip teröristleri öldürüp şehadet şerbeti içmeyi istiyordu. Ömer, şehitlik makamına hain darbe kalkışmasında ulaştı.

BAYRAĞI ALDI, ÇIKTI...

Evlatlarını vatan toprağı için şehit veren gururlu ailesi, "Allah bir daha yaşatmasın ama yine olsa yine evlatlarımızı göndeririz. Bu sefer evlatlarımızla birlikte gideriz" dedi. Şehit Ömer hep, "Askere gidip terörist öldürüp şehit olacağım" diyordu. Yüreği vatan aşkıyla doluydu. Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde oturan Nihat ve Ayfer çiftinin gözbebeğiydi. Ömer, darbe haberini duyunca duramadı, evindeki ay yıldızlı al bayrağı omzuna asarak Akıncı üssüne koştu, sırtından kalleşçe vuruldu. Türk askerinin kendi milletine kurşun sıkacağını akıllarına bile getirmeyen acılı aile oğullarıyla gurur duyduklarını söyledi. 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı darbe yapan geçliğin bilinçli davrandığını belirten baba Takdemir, "Darbe gecesinin seyrini o gece sokağa çıkan gençler değiştirdi" diye konuştu.

İNANMAYANLAR ŞEHİTLİĞE GİTSİN

■ 15 Temmuz ruhunun her vatan evladında olması gerektiğini belirten baba, "Evladımdan ve devletimden Allah razı olsun. Milletimiz içteki ve dıştaki düşmanlarımıza büyük ders verdi. 15 Temmuz'a oyundu, tiyatroydu diye alay edenler gidip evlatlarımızın mezarını ziyaret etsinler, şehitliklere gitsinler. O geceyi milletçe unutmamalıyız. 15 Temmuz'da yazılan tarih her zaman diri kalsın. Allah devletimize bir daha öyle kanlı bir gece yaşatmasın" dedi.