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Haberler Gündem Villa dolandırıcıları avukatı bile kandırdı

Villa dolandırıcıları avukatı bile kandırdı

Villa dolandırıcıları avukatı bile kandırdı

15.7.2021

KIRIKKALE Barosu avukatlarından Ali Can Çiçek'in ailesiyle Çeşme'de villada tatil hayali hüsranla bitti. İlan sahibi İsmail A. ile iletişime geçen ve günlüğü 950 liradan 15 günlüğüne kiraladığı villa için bin 950 lira kapora gönderen Çiçek, Whatsapp üzerinden gönderilen konumun karşılıksız çıkması üzerine dolandırıldığını anladı.

YİNE PARA İSTEDİLER
TELEFONLA defalarca aradığı İsmail A'ya da ulaşamayan Çiçek'in gönderdiği para yandı. İletişime geçtiği numaranın kendisine günler sonra dönüş yaparak yeniden para istemesi üzerine soluğu savcılıkta alan Çiçek, dolandırıcılardan şikayetçi oldu. VİLLA tatili yapmak isteyenlere uyarıda bulunan avukat Çiçek, "Rezervazyon yaptırmadan önce kiralayanın TÜRSAB belgesi sunmasını isteyin. Aksi halde hayali bir villayı kiralayabilirsiniz. Bir hukukçu olan beni bile kandıran dolandırıcılar, yasal haklarını tam olarak bilmeyen vatandaşları daha kolay kandırır" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL

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