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Yunanistan’ın Sisam adası yanıyor

Yunanistan’ın Sisam adasında bugün öğle saatlerinde başlayan orman yangınını, havadan helikopter ve uçaklar ile karadan da itfaiye ve arazözlerin müdahalesi ile söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yunanistan’ın Sisam adası yanıyor

15.07.2021, 16:23

Yunanistan'ın Ege kıyısındaki en büyük turistik adalarından birisi olan Sisam adasında bugün öğle saatlerinde Avlakia bölgesi Vourliotes köyü yakınında orman yangını başladı.

Yangına uçak ve helikopterlerin yanı sıra karadan da müdahale sürüyor. Deniz kıyısına yakın bir bölgede başlayan yangın, yöre halkı tarafından çekilen cep telefonları ile canlı yayınlanıyor.

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