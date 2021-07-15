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Yunanistan’ın Sisam adası yanıyor

Yunanistan’ın Sisam adasında bugün öğle saatlerinde başlayan orman yangınını, havadan helikopter ve uçaklar ile karadan da itfaiye ve arazözlerin müdahalesi ile söndürme çalışmaları devam ediyor.

15.07.2021, 16:23