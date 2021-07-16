  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem ABD savaş gemisi, Ege Denizi'ne açıldı

ABD savaş gemisi, Ege Denizi'ne açıldı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen, ABD Donanması'na ait 154 metrelik 'USS Ross' adlı savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Güdümlü füze destroyeri ABD savaş gemisine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.

ABD savaş gemisi, Ege Denizi'ne açıldı
DHA

16.07.2021, 17:27

Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 15.29'da giriş yapan, ABD Donanması'na ait, 71 borda numaralı ve 154 metre uzunluğundaki savaş gemisi 'USS Ross', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra saat 16.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı

Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ABD savaş gemisine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ABD savaş gemisi, Ege Denizi'ne açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.