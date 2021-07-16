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Başkan Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının mezarını ziyaret etti. Erdoğan, daha sonra cuma namazını kılmak için Ayasofya Camii'ne geçti.

16.07.2021, 14:56