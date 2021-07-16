Başkan Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti

Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na geçti. Erdoğan burada annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret etti .
Erdoğan, daha sonra cuma namazını kılmak için Ayasofya Camii'ne geçti.
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