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Başkan Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının mezarını ziyaret etti. Erdoğan, daha sonra cuma namazını kılmak için Ayasofya Camii'ne geçti.

Başkan Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti

16.07.2021, 14:56

Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na geçti. Erdoğan burada annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret etti .

Erdoğan, daha sonra cuma namazını kılmak için Ayasofya Camii'ne geçti.

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