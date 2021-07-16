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Başkan Erdoğan, Barbaros Hayrettinpaşa Camisi inşaatında incelemelerde bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Barbaros Hayrettinpaşa Camisi inşaatında incelemelerde bulundu. Erdoğan, daha sonra Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi'nde, MSÜ Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne geçti.

Başkan Erdoğan, Barbaros Hayrettinpaşa Camisi inşaatında incelemelerde bulundu
AA

16.07.2021, 16:22 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021, 17:27

Başkan Erdoğan, cuma namazını kıldığı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlamasının ardından, Levent'te yapımı devam eden Barbaros Hayrettinpaşa Camisi inşaatında makam aracını durdurarak incelemelerde bulundu.

Erdoğan, daha sonra Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi'nde, MSÜ Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne geçti.

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