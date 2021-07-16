‘Biz her zaman hakikati savunmayı sürdüreceğiz’

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İspanya'nın en büyük gazetelerinden El Mundo'ya verdiği mülakatta 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ'yü anlattı. Altun, El Mundo'ya verdiği mülakatta Türk halkının 15 Temmuz'daki demokrasi zaferi, Türkiye'nin FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesi, Avrupa'nın FETÖ tutumu ve Türkiye-AB ilişkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Altun, "Darbe başarısız olduktan sonra pişman olanların verdiği bilgiler de ortada. Yurt dışında bu gerçeği örtmeye çalışanlar olduğu sır değil. Biz bu çevrelere karşı hakikati savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.