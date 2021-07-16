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Haberler Gündem FETÖ faaliyetlerinin sürdüğü ülkelere ‘güvenlik’ çağrısı

FETÖ faaliyetlerinin sürdüğü ülkelere ‘güvenlik’ çağrısı

FETÖ faaliyetlerinin sürdüğü ülkelere ‘güvenlik’ çağrısı

16.7.2021

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Özbekistan'da, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğinde konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin devletten hainleri temizledikçe daha da güçlendiğini söyledi. 42 ülkede FETÖ okulu faaliyetlerinin sonlandırıldığını kaydeden Çavuşoğlu, FETÖ'nün halen faaliyetlerini sürdürdüğü ülkelere çağrıda bulunarak, "Sizlerin milli güvenliği için, çocuklarınızın geleceği için hainlerden yol yakınken ayrılın ve bunlardan kurtulun" dedi.

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