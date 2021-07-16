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Haberler Gündem Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını

Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını

Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını

16.7.2021

HAİN darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'deki kabri ziyaretçi akınına uğradı. Binlerce vatandaşın yanı sıra tatilini Türkiye'de geçiren gurbetçiler ile çeşitli etkinlikler vasıtasıyla gelenler de kabri doldurdu. Hollanda, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde yaşayan gurbetçiler şehitlikteki kabri ziyaret ederken, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

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