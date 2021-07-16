Rize’de selin bilançosu: 7 Ölü

RİZE'DE sel sonucu oluşan heyelanda 7 kişi hayatını kaybetti. Ballıdere köyünden Hacere Mert, Adem Yanık, Aynur-Mustafa Karali ve Ayşe Karali yaşamını yitirirken Muradiye'de çöken evin enkazı altında Nuri Cemal Mert ve Batuhan Delihasan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel bölgesinde incelemelerde bulunurken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, selzedeler için öğretmenevlerinin kapılarını açtıklarını bildirdi.

BATI AVRUPA SELE TESLİM

BELÇİKA, Hollanda, Almanya, Fransa ve Lüksemburg'da yoğun yağışlar sellere neden oldu. Almanya'daki selde 42 Belçika'da ise 6 kişi öldü. Lüksemburg'ta 15 yaşında bir kız kayboldu. Fransa'da 11 vilayette sellere karşı "turuncu" alarm verildi. Hollanda'da 375 eve elektrik verilemedi.