Alaçatı’da türban tacizi kadınlardan veto yedi

Modacı instagram fenomeni Hülya Aslan, İstanbul'dan tatil için geldiği Çeşme Alaçatı'da başörtüsü nedeni ile yolda yürürken sözlü tacize uğrayınca yaşadıklarını sosyal medyadan duyurdu. Yeni Asır'a konuşan Aslan, "Alaçatı'ya bir daha gitmeyecek miyim? Tabii ki gideceğim ama benim tek istediğim şortlu ya da başörtülü kadınlara karşı tacizkar bakışların azalması" dedi.

"KAPALILAR NE ALAKA!"

Aslan çirkin tacizin ardından instagram hesabından, "Hafta sonu gittiğim tatil için 'Orası neresi' sorusu kadar, 'İzmir'de tesettürlü olarak nasıl rahat ettiniz' sorusu vardı, ilk başta anlayamadım bu kaygıyı sonra ise beş para etmez hayatta hiçbir şey olamamış zibidilerin bile 'Kapalılar ne alakağğ.... (küfür)' sözlerine maruz kalınca bu endişeyi daha iyi anladım" şeklinde bir paylaşım yaptı. "Otel ve restoranlardaki bakışlar bizi çok rahatsız ediyor, artık bu durum biraz zorbalığa dönmeye başladı" diyen Aslan'a, aralarında Hadise ve Fulden Aras'ın da bulunduğu birçok kişiden destek mesajı yağdı.

"ORTAK TRAVMAMIZ"

Hülya Aslan, "Ben mağdur ya da kurban psikolojisi ile davranmak istemiyorum. Bu kadınların genel problemi. Ben birçok kadının yaşadığından daha yumuşak bir şey yaşadım ama diğer kadınlar bunu o kadar farklı, o kadar canice yaşıyorlar ki. Yorumlarıma baktıysanız orada binlerce kadın yaşadığı kötü şeylerden bahsetmiş ve bu aslında hepsi için bir travma olmuş" diye konuştu.

"28 ŞUBAT KAFASI"

BİNLERCE kadının sesi olmak istediğini de dile getiren Hülya Aslan, "Ben bu 28 Şubat kafasının artık geride kaldığını düşünüyordum. Bu ülkede ne şort giyen bir kadına bu şekilde bir taciz yapılsın, ne de başı kapalı bir hanım başörtüsü ile ilgili bir sorun yaşasın istemiyorum. Biz kadınlar bu sorunları gittiğimiz her yerde sözlü bir şekilde olmasa da; gözle, bakışlarla taciz edilerek yaşıyoruz. Edirne'den Ardahan'a hiçbir kadın, hiçbir yerde bu şekilde taciz edilmemeli. Ötekileştirmenin her türlüsüne karşıyım ve kınıyorum" dedi.

İşte o mesajlar:

■ FULDEN URAS: Ne hakla, hangi cüretle! Yeter artık insanları ayrıştırmaları. Böyle zihniyetlilerin mekanlarını açık açık yazın ki bizde gitmeyelim.

■ HADİSE: Artık yeter! Yeter! Hiç kimse kıyafetimize, başörtümüze, şortumuza, eteğimize, ceketimize karışıp bizi sınıflandıramaz. Biz kadınız. Biz insanız. Biz özgürüz.

■ TUĞBA NUR GÜNEŞ: Bu mağdur edebiyatı değil, kararmış zihinlere tepkidir. Aslan bunu o kadar kibar bir dille anlatmış ki, ben bu kadar sakin kalabilir miydim bilmiyorum. Biz kadınlar olarak istediğimiz her şeyi giymekte özgürüz! İster başörtüsü takarız, ister şort giyeriz.

■ İPEK ELA EYLÜL: Yaptıkları terbiyesizlik. Lütfen artık herkes saygı duysun birbirine, hangi çağdayız!

■ ZEHRA BOZ: Elon Musk Mars'ta hayat kuruyor, biz nelerle meşgulüz. İlahi cahillik, saygısızlık sen adamı öldürürsün. Prehistorik çağdaki dinozorlara selam. Artık aramıza katılın ateş, tekerlek, yazı, matbaa bulundu.

METİN BURMALI