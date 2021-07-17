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Haberler Gündem Bakan Çavuşoğlu Çinli mevkidaşıyla görüştü

Bakan Çavuşoğlu Çinli mevkidaşıyla görüştü

Bakan Çavuşoğlu Çinli mevkidaşıyla görüştü

17.7.2021

ÖZBEKİSTAN'IN ev sahipliği yaptığı "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar" konulu konferansa katılmak üzere Taşkent'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çinli mevkidaşıyla görüştüğünü belirtti. Çavuşoğlu, iki ülkenin cumhurbaşkanlarının son telefon görüşmelerinde ele aldıkları hususların takibini yaptıklarını aktardı. Çavuşoğlu, öğleden sonra da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü.

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