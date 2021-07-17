Görev süresinin sonuna gelen Merkel’den ABD’ye ziyaret

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Beyaz Saray'da ağırladı. Merkel'in görev süresi dolmadan önce son Washington ziyareti olan görüşmede bir süredir ABD ile Almanya arasında tartışmaya sebep olan Almanya - Rusya Boru hattı ve COVID-19 aşı patentleri, Afganistan ve Libya'daki güvenlik problemleri ile Rusya'nın düzenlediği siber saldırı konuları gündeme geldi. Görüşme ile ilgili basın toplantısı düzenleyen liderler herhangi kesin bir çözüm açıklamazken, Biden iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da kuvvetlendiğini söyledi.