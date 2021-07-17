İçişleri Bakanlığı’ndan trafiğe özel 3 genelge

İÇİŞLERİ Bakanlığı trafik kazaları ve ölümlerin önüne geçebilmek için üç ayrı genelge hazırladı. Valiliklere kısa, orta ve uzun vadede alınacak tedbirlerle ilgili 'Trafik Kazalarını Önleme Planı', 'Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri' ve 'Motosiklet Kazaları' konulu 3 genelge gönderen Bakanlık, Kurban Bayramı süresince de uygulanmak üzere 13 günlük eylem planını devreye soktu. Genelgelerle, trafik kazalarına bağlı can kayıplarının önüne geçilmesinde etkin, yoğun denetimlerin yanı sıra emniyet kemeri ve kask kullanımı, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmasının önemi vurgulandı.

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14-26 Temmuz tarihleri arasında 13 gün süreyle trafikte denetimlerinde 120 bin 372 ekip ve 226 bin 586 personel görev yapacak. Toplam 690 sivil personel, şehirler arası otobüsleri denetlerken, 15 helikopter ve 79 drone ile de havadan denetim sağlanacak. Ayrıca tüm radar sistemleri 7/24 açık tutularak hız sınırı ihlalleri kayıt altına alınacak.