‘Kızım sizin ellerinize kalem yakışır atın o silahları gelin’

ÇOCUKLARI terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 683'üncü gününe girdi. Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan ve kızı Bitlis'te üniversite okurken terör örgütü tarafından dağa kaçırılan anne Hatice Levent, evladına seslendi. 2 yıldır eylemde olduğunu ve kızını almadan gitmeyeceğini söyleyen Levent, "Çocuklarımızın elleri kalem tutuyordu silah verdiler. Fadimem eğer beni duyup görüyorsan o silahı at. Senin eline kalem yakışır ne olur yavrum dön gel" dedi.