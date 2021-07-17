MİT sınır ötesinde etkisiz hale getiriyor

Yerleri belirlenen 2 terörist, 4 Nisan'da ürettikleri patlayıcıları Türkiye'ye göndermeye çalıştıkları sırada Kuzey Irak'taki Duhok kırsalında patlayıcılarla birlikte hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

METROPOLLERDE EYLEM

MİT'in sözde üst düzey PKK yöneticilerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar nedeniyle PKK'nın sözde komuta kademesi ile eylemci kadrolar arasında büyük irtibat sıkıntısı yaşanıyor. Operasyonlar nedeniyle saklanmak zorunda kalan üst düzey örgüt mensupları, kadrolar üzerinde hakimiyetini gün geçtikçe kaybediyor. Irak'ta örgütün yaşadığı lojistik sıkıntısı, kadrolarda kopmaya neden olduğu gibi örgütü eylem yapamaz hale getirdi. Kadrolar üzerindeki nüfuzunu korumak isteyen ancak güvenli mağaralar dışına adım atamayan üst düzey örgüt mensuplarının, örgüt varlığının devam ettiğini kanıtlamak amacıyla metropollerde eylem yapılması talimatı verdiği belirtildi. Teröristler Emrah Yıldızer ve Barış Soydan'ın ürettiği patlayıcıların da söz konusu eylemlerde kullanılmasının planlandığı belirlendi.