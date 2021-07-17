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Haberler Gündem Taciz ateşi açan PKK’lılara anında karşılık verildi: 7 ölü

Taciz ateşi açan PKK’lılara anında karşılık verildi: 7 ölü

Taciz ateşi açan PKK’lılara anında karşılık verildi: 7 ölü

17.7.2021

FIRAT Kalkanı bölgesindeki Başilhaya Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristler tarafından taciz atışında bulunuldu. Herhangi bir zayiatın yaşanmadığı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları hemen harekete geçti. PKK/YPG'ye ait hedeflere yönelik kara ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları yapıldı. Tel Rıfat'taki terör hedeflerinin tam isabetle vurulduğu atışlarda, örgütün Kandil kadrosundan olduğu belirlenen 3 terörist, Şeyh İsa ve Ayn Daknah bölgelerindeki PKK mevzilerinde ise 4 terörist etkisiz hale getirildi.
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