Van’da yakalanan 32 DEAŞ’lı hakkında 15 yıl hapis istemi

VAN'DAKİ DEAŞ soruşturmasında aralarında sözde il sorumlusu sanık A.O'nun da bulunduğu 12'si tutuklu 32 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün Türkiye'de düzenlediği bazı eylemlerde illegal yapılanmalar aracılığıyla radikalleşen kişileri kullandığı belirtildi. Örgütün uyguladığı cebir ve şiddeti, sözde "dini emirlerin" yerine getirilmesi şeklinde açıkladığı kaydedilen iddianamede, illegal yapılanmaların sözde "hoca" olarak kabul edilen kişilerin kontrolünde olduğu vurgulandı. 32 zanlı hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.