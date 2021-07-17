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Yangın tüplü patlayıcıyla yakalananlar örgütten çıktı

Yangın tüplü patlayıcıyla yakalananlar örgütten çıktı

17.7.2021

DİYARBAKIR'DA patlayıcı tuzaklanan yangın söndürme tüpü ile yakalanan ve "silahlı terör örgütüne silah sağlama" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanıklar Ferdi K. ve Kemal A. hakkında gerekçeli karar yazıldı. Kararda, "Patlayıcının PKK'nın eylemlerinde ağırlıklı olarak kullandığı patlayıcı maddelerden olması sebebi ile sanıkların eylemi örgüt adına yaptıkları kabul edilmiş, eylemin örgüte silah sağlama suçunu oluşturduğu kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi. Tüpteki PETN'nin çok güçlü bir patlayıcı olduğu da kaydedildi.

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