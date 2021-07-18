BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'daki temasları kapsamında yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreninin ardından Çifte Minareli Medrese'ye geçti. Başkan Erdoğan, burada Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen gençlerle buluştu. Medrese girişinde Erzurum bar ekibince sergilenen halk oyunuyla karşılanan Erdoğan, gençlerle sohbet etti, bazı gençlerin ve sanatçıların seslendirdiği yöresel türküleri dinledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da gençlerin Erdoğan'a seslendirdiği "Elfida" şarkısının videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Çifte Minareli Medrese’de gençlerle anlamlı buluşma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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