Liderlerin bayram programı belli oldu

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu. Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayramı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere arife günü gidecekleri KKTC'de karşılayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bayramda ailesiyle Ankara dışında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İstanbul'da olacak.

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