  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Liderlerin bayram programı belli oldu

Liderlerin bayram programı belli oldu

Liderlerin bayram programı belli oldu

18.7.2021

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu. Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayramı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere arife günü gidecekleri KKTC'de karşılayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bayramda ailesiyle Ankara dışında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İstanbul'da olacak.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Liderlerin bayram programı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.