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Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş'in doğduğu müze evi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş'in doğduğu müze evi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğduğu müze evi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş'in doğduğu müze evi ziyaret etti
AA

19.07.2021, 20:51 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021, 22:22

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.

Müze hakkında bilgi alıp incelemelerde bulunan Erdoğan, özel defteri imzaladı.

Erdoğan'a müze ziyaretinde bir çocuk tarafından çiçek takdim edildi.

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