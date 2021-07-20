Bakan Koca: Bulaşın kolaylaştığı ortamlara dikkat!

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak, vaka sayısı artıyor" dedi. Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında vaka sayısındaki artışa dikkat çekti. Koca, "Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak, vaka sayısı artıyor. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın" dedi.

VAKA SAYISI 7 BİN 667, VEFAT 50

TÜRKİYE'DE son 24 saatte 226 bin 513 Kovid-19 testi yapılırken, 7 bin 667 kişinin testi pozitif çıktı. Kovid 19 nedeniyle 50 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 4 bin 152 oldu. Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 389 bin 723 aşı uygulandı. Türkiye'de düne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 9 bin 602'si birinci doz, 21 milyon 20 bin 302'si ikinci doz, 3 milyon 650 bin 302'si üçüncü doz olmak üzere 63 milyon 680 bin 206'ya yükseldi.

PROFESÖR AYDN'DAN 3K 2M 1H FORMÜLÜ

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Kurban Bayramı tatilinde Kovid 19 vakalarının artmaması için 3K 2M ve 1H formülüne mutlaka uyulması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'deki aşılama kampanyasının başarıyla devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Aydın, "3K'den yani kapalıkısıtlı- kalabalık ortamlardan uzak durun. 2M yani maske takmaya ve mesafemizi korumaya devam edelim. 1H ise hijyene dikkat etmek anlamına geliyor" diye konuştu.

■ FATİH ŞENDİL