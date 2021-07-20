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Başkan Erdoğan KKTC Başbakanı Saner'i kabul etti

Dün gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarını sürdüren Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersan Saner'i kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Erdoğan KKTC Başbakanı Saner'i kabul etti

20.07.2021, 15:57

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner'i kabul etti.

Erdoğan, Lefkoşa'daki açılış ve temel atma törenlerinin ardından Saner ile bir araya geldi.

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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