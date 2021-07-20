Başkan Erdoğan'dan KKTC'deki toplu açılış töreninde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de toplu açılış ve temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Kıbrıs Türklerinin esaretine son veren harekatın 47. yıl dönümünü bir daha tebrik ediyorum. Kıbrıs'ta her biri diğerinden güzel ve verimli programlarda sizlerle beraberdik.



"Adanın eşit ve ortak sahibi Kıbrıs Türkleri insanlık dışı ambargoya mahkum ediliyor. Yapacağımız açılışlar, tanıtımlar ve canlı bağlantılarla sizlerle paylaşmak üzere burada buluştuk.

Maraş, uluslararası hukuk çerçevesinde kimsenin hakkına halel gelmeyecek şekilde açılarak yeniden eski güzel günlerine kavuşacaktır.



KIBRIS MÜZE GEMİ VE ANIT GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI

Kahraman şehit ve gazilerimiz çıkarmayı yaptıkları noktalarda cansiperane bir mücadele verdi. Buradaki anıt Kıbrıs Türkü'nün mücadelesinin, Anavatan Türkiye'nin sarsılmaz desteğinin sembolü olmuştur. Buralarda anıt güçlendirme, müze gemi çalışmalarında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Türkiye ve KKTC belediyeleri arasında kurulan işbirliği ile kardeşliğimizi yerelde de perçinliyoruz.

Gençler bu müze gemiyi gezmeyi ihmal etmeyin. Harekatın nasıl ve ne zor şartlarda başarıldığını görmeniz bakımından bu çok önemli.

KIBRIS KUZEY ÇEVRE YOLU

Ayrıca KKTC Lefkoşe Kuzey Çevreyolu projesi başkent trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak, zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacaktır.

KKTC VERİ MERKEZİ

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında veri ve verinin korunması devlet güvenliği için en önemli konulardan biri haline gelmiştir. Dijital dönüşüme en iyi şekilde uyum sağlamak yönünde önemli mesafeler katettik. Dünyaya örnek bir performans sergiledik. KKTC'nin dijital atılımları için de bu alana önem veriyoruz. KKTC e-DEVLET projesini 2012'de başlatmıştık. Bugün de temelini atacağımız veri merkezi e-devlet sisteminin en önemli ayağını oluşturuyor. Hizmet sunumuna ait altyapı araçları 7/24 kesintisiz karşılanacaktır.

BİLAL AĞA MESCİDİ YENİDEN İBADETE AÇILIYOR



Şimdi de Maraş bölgesinde bulunan ve restorasyonu tamamlanan Bilal Ağa Mescidi'nin açılışını birlikte gerçekleştireceğiz. Aynı bölge içerisinde yer alan çay bahçesini de hizmete alıyoruz. Maraş açılım kararı bayram coşkumuzu daha da artırdı. Maraş, uluslararası hukuk çerçevesinde kimsenin hakkına halel gelmeyecek şekilde açılarak yeniden eski güzel günlerine kavuşacaktır. Bölgeye canlılık getirecek yeni projeler devreye alınıyor. Orijinal mimarisi korunarak çay bahçesi olarak hizmete sunulan havuzlu park da bunlardan biri.

Cumhuriyet Meclisi'nin de gücüne ve itibarına layık bir binaya kavuşturulması gerektiğini dile getirdim. Kuzey Kıbrıs'ın kalkınması için birlikte hayata geçireceğimiz projeleri Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay vasıtasıyla yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.