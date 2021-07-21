Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün 30 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Terör örgütüne yakın internet sitesinde yer alan açıklamada, başkent Bağdat'taki halk pazarında düzenlenen intihar saldırısını DEAŞ'ın gerçekleştirdiği bildirildi. Bayram arifesinde yoğunluğun olduğu sırada gerçekleşen patlamada son belirlemelere göre 30 kişi ölmüş, 60 kişi de yaralanmıştı. Sağlık Bakanlığı, patlama sonrası müdahaleler için hastanelerdeki tüm personelini seferber etmişti.
Bağdat’ta 30 kişinin öldüğü terör saldırısını DEAŞ üstlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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