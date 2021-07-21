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Haberler Gündem Bakan Soylu’dan doğudaki üs bölgelerine ziyaret

Bakan Soylu’dan doğudaki üs bölgelerine ziyaret

Bakan Soylu’dan doğudaki üs bölgelerine ziyaret

21.7.2021

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'nı vatani görevini icra eden askerlerle birlikte kutladı. Şırnak'taki Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ne giden Soylu, burada askerlerin bayramını kutlarken, Başkan Erdoğan da bazı askerlerle görüntülü konuştu. Soylu'nun telefonundan Mehmetçiğe seslenen Erdoğan, "Başta komutanımız olmak üzere tüm üst düzey komutanlarımıza, üst düzey askerlerimize ben de Kıbrıs'tan en kalbi selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Rabbim birliğimiz beraberliğimizi daim eylesin ve sizlere dinç kuvvet nasip eylesin. Bu gidişat ve durum, teröristlerin korkulu rüyası olacaktır" dedi. Soylu ardından Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Şehit Jandarma Kıdemli Başçavuş İsmail Yavuz Üs Bölgesi'ne geçerek burada da askerlerle bayramlaştı ve bazı asker aileleri ile de telefonda görüştü.

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