Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Şefik Caferoviç ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ile Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Caferoviç görüşmede, karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ikili ilişkiler ve bölgesel bölgesel konuların ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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