Başkan Erdoğan'dan Alişan'a taziye telefonu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ı arayarak taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Selçuk Tektaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Alişan'ın 4 haftadır yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Acı haberle yıkılan Alişan ve yakınları hastaneye akın etti. Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından pek çok ünlü isim başsağlığı mesajı paylaştı.

Alişan'ın acı günü! Koronavirüs tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti