Sırpların katlettiği 12 sivil daha toprağa verildi

Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasındaki savaşta, ülkenin kuzeyindeki Prijedor kentinde Sırplar tarafından öldürülen Boşnaklardan 12'si daha, düzenlenen toplu cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cesetlerine savaştan sonra toplu mezarlarda ulaşılan ve kimlik tespiti yapılan Boşnaklar, Kamicani Anıt Mezarlığı'nda sevdiklerinin gözyaşları ve duaları eşliğinde son yolculuklarına uğurlandı. Prijedor ve civarındaki katliamda 102'si çocuk 3 bin 176 sivil hayatını kaybetti.