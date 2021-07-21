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Haberler Gündem Suriye’nin kuzeyinde 5 günde 39 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyinde 5 günde 39 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyinde 5 günde 39 PKK’lı etkisiz hale getirildi

21.7.2021

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyindeki farklı bölgelerde saldırı hazırlığındaki 39 teröristi etkisiz hale getirdi. Aridiyah'a saldırı hazırlığında 2'si keskin nişancı 4 terörist etkisiz hale getirilirken, Başilhaya Üs Bölgesi'ne taciz atışı yapılması üzerine düzenlenen operasyonda 7, Afrin şehir merkezine taciz ateşi açılması üzerine düzenlenen karşı atışlarda ise 9 teröristin etkisiz hale getirildi. Münbiç bölgesinden gelen saldırılara kara atış destek vasıtalarıyla verilen karşılık sonucu da 19 terörist etkisiz hale getirilmişti.

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