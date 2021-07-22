Sağlık Bakanı Koca, son tabloyu paylaştı

Sağlık Bakanlığı, 22 Temmuz corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 93 oldu.

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, "Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz. Tedbirinizi alın aşınızı olun. Bu toplumsal sorumluluğumuz." ifadelerini kullandı.

AŞILAMA VERİLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 63,08 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 34,86 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 64 milyon 487 bin 841'a yükseldi.



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İLK SIRADA MUĞLA VAR



Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir takip etti.



EN DÜŞÜK AŞILAMA BİTLİS'TE



Bakanlığın tablosuna göre yüzde 35,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis'i sırasıyla Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.



"BUGÜN SON ZAMANLARIN EN YÜKSEK VAKA SAYISINA ULAŞTIK"



Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz. Tedbirinizi alın aşınızı olun. Bu toplumsal sorumluluğumuz" dedi.