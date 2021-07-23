Ege beşik gibi sallanıyor

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında önceki gece sabaha karşı meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede son 24 saatte irili ufaklı 100'e yakın deprem daha oldu.

"İki farklı doğrultudaki faylar birlikte çalıştığı için deprem fırtınası yaşanıyor" diyen Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "2017 yılında Midilli'de 6.3 şiddetinde deprem oldu. Bu depremde bir parçası kırıldı. Bu küçük depremler artçı ve haberci gibi. Bu fayda büyük bir kırılma olabilir. Resmen deprem fırtınası yaşıyor. Sadece önceki gece yüze yakın küçük deprem oluştu. Bunun ardından 6.7 - 6.8 ile birlikte Karaburun ve İzmir'de tsunami felaketi gelebilir" dedi.

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20'Sİ ŞİDDETLİ SARSINTI

Kandilli'ye göre önceki gün 24 saatte Ege Denizi'nde peş peşe depremler gerçekleşti. Bu depremlerden 20'den fazlasının şiddeti 3 ve üzeri oldu. Prof. Dr. Sözbilir, "Şimdiye kadar şiddeti 3'ü aşan 20'den fazla deprem gerçekleşti. Depremlerin bir bölümünün merkez üssü Midilli Adası" dedi ve ekledi: "Bu bölgede 2017'de 6.3 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. 1 Şubat 2021'de 5.1 büyüklüğünde art arda iki deprem olmuş ve bir deprem fırtınası yaşanmıştı. Önceki gün meydana gelen depremler yine aynı fay üzerinde gerçekleşiyor. Karaburun ile Sakız Adası arasında uzanan fayların da deprem üretmeye başladığını söylemek mümkün. Bu da deprem fırtınasına neden oluyor. Depremlerin önemli bir bölümü denizaltı faylarında. Bu durum yerleşim yerlerinden geçen diri faylar üzerinde stres birikimine neden olmuş olabilir. Bu fayların deprem üretmesi durumunda yıkılacak binaların belirlenmesi ve yıkılması gerekiyor."

DERİNLİĞİ 21 KİLOMETRE

AFAD verilerine göre, önceki gece saat 20.58'de merkez üssü Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30 dakika sonra saat 21.28'de Karaburun açıklarında 3.5 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Saat 02.03 sıralarında yine aynı bölgede 3.7 büyüklüğünde üçüncü deprem meydana geldi. Bu depremden 16 dakika sonra 02.19 sıralarında Karaburun açıklarında 3.6 büyüklüğünde dördüncü deprem meydana geldi. Karaburun'a 39.65 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 21.12 kilometre olarak ölçüldü.

32 DAKİKA ARAYLA 2 DEPREM

EGE Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında önceki gece saatlerinde meydana gelen depremlerin ardından 32 dakika arayla 2 deprem daha oldu.

FATİH ŞENDİL