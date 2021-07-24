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Haberler Gündem Çöken evin altından bebek sağ çıkarıldı

Çöken evin altından bebek sağ çıkarıldı

Çöken evin altından bebek sağ çıkarıldı

24.7.2021

ÇİN'İN Henan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle çöken bir evin enkazında mahsur kalan bir bebek, 24 saat sonra moloz yığınlarının arasından sağ olarak çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, annesinin ise cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Geçtiğimiz Salı günü Çin'in Henan eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda şu ana kadar 33 kişi hayatını kaybederken, kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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