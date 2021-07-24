FRANSA'DA 2015'teki terör saldırılarından sonra ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasının ardından Ekim 2017'de yürürlüğe giren İç Güvenlik ve Terörle Mücadeleyi Güçlendirme Yasası'nda (SILT) yer alan geçici OHAL tedbirlerini kalıcı hale getirecek tasarı, Ulusal Meclis'teki nihai okumada 20'ye karşı 108 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Yasa, SILT'in temelini oluşturan ancak OHAL'den kaynaklı olduğu için geçici olan ev aramaları, ibadet yerlerinin kapatılması, şüpheli kişilere yönelik kısıtlama önlemlerinin kalıcı hale getirilmesini içeriyor.