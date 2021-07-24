Türkiye Maarif Vakfı dünyada fark yarattı

DÜNYANIN 45 ülkesinde bilimsel olarak B2 düzeyinde örgün ve yaygın Türkçe öğretimi yapan Türkiye Maarif Vakfı'nın, 15 Temmuz'un beşinci yılında devraldığı okul sayısı 19 ülkede 220'ye yükseldi. Bosna'dan Kırgızistan'a kadar 26 ülkede 129 yeni eğitim kurumu açan vakıf, 45 ülkede 349 okul, bir üniversite ve 13 eğitim merkezi olmak üzere toplamda 363 eğitim kurumunda 42 bin öğrencisi ile uluslararası bir eğitim kurumu oldu. Faaliyetiyle FETÖ'nün eğitim istismarını engellediklerini söyleyen Vakıf Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, "Artık FETÖ okullarına insanlar çocuklarını göndermiyor ve şüphe ile bakıyor" dedi.