Türkiye neden Afganistan’da olmalı?

BÜLENT ERANDAÇ



Süper güçlerin mezarlığı olarak tanımlanan Afganistan son yüzyılda Rusya ve ABD'ye mezar oldu.

Rusya 10 yıl savaştı. Büyük darbe aldı imparatorluğunu kaybetti. Sovyetler Birliği parçalandı. ABD 20 yıl savaştı. Şimdi kaçarken Kabil havaalanının güvenliği konusu, önemli görüşmelere sahne oluyor. Başkan Erdoğan, bölgeyle tarihi bağların çok güçlü ve uzun yıllara dayanması vesilesi ile Afgan halkının yanında yer almak istiyor. NATO'nun 2002'de Afganistan'a müdahalesinde Türkiye muharip güç göndermedi. Sadece ülkenin imarı ve havaalanının açık kalmasını sağlamak üzere güvenlik pozısyonunda bulundu. Bu süreçte Taliban'dan Türk askerine yönelik bir saldırı olmadı. Bu zemini güçlendirecek bir girişimle Türkiye, havalimanının güvenliği konusunda dost ve kardeş Pakistan'ı ve Türk Devletleri Birliği'ne katılan Kırgız Türklerinin-Atilla'nın torunlarının ülkesi Macaristan'la beraber hareket edeceğini açıkladı.



BÜYÜK KATKI SAĞLAR

Türkiye, Afganistan'da yumuşak gücünü kullanarak halihazırda devam eden savaşı da durdurmaya katkı sağlayabilecek özelliğe sahip. Bu bağlamda, Türkiye'nin Kabil havaalanının güvenliğini sağlaması son derece önemli. Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı koruması jeopolitik bir hamledir. Türkiye'nin Asya açılımının ANAHTARLARINDAN biridir.

NATO zirvesine damga vuran Erdoğan, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini üstlenmeye devam etme teklifinde bulunarak jeopolitik hamlelerinden birisini daha gerçekleştirdi.

Kabil hamlesi ile Türkiye Asya'nın anahtarını aldı. Evet Akdeniz'de, Ortadoğu'da, Kafkasya'da ve Orta Asya'da yeni bir Türkiye güneş gibi doğuyor. Afganistan'daki havalimanı neden önemli?

ABD ve NATO müttefikleri, yaklaşık 20 yıldır Afganistan'da asker bulunduruyor.

Aradan geçen 20 yılın ardından ABD'nin çekilmesinin başladığı bu dönemde en önemli gündem maddesi başta Kabil Havaalanı'nın korunması. Çünkü savaş yüzünden demiryolları parçalandı, karayolları harap edildi.



TEK GÜVENLİ KAPI

Dost ve kardeşimiz Afgan halkının dünyaya açılan tek güvenli kapısında Müslümanları koruyacak Türkiye'nin bulunması çok değerli. Dağlık bir bölgede yer alan, deniz ulaşımı olmayan ve karayollarında ciddi bir güvenlik sıkıntısı bulunan Afganistan'ın dış dünyayla bağının kurulabilmesi için bu havalimanı hayati bir role sahip. Kabil Havalimanı, çekilme sonrası güvenliğin sağlanması konusunda öncelikli yerler arasında yer alıyor. Bazı ülkeler, Afganistan'daki diplomatik misyonlarını tutmanın ön koşulu olarak havalimanı ve hava taşımacılığının güvenliğini öne sürüyor.

Dahası uluslararası yardım kuruluşları bu ülkeye gerekli insani yardımları burayı kullanarak ulaştırıyor.



HAYATİ BİR DAMAR

Başkan Erdoğan, bağımsız Türkiye'nin garantisi ile Afgan halkının hayati damarını korumak istiyor. Halen havalimanının askeri kısmının işletmesinden de Türkiye sorumlu. Türkiye'nin Afganistan'daki uluslararası güç kapsamında yaklaşık 500 askeri bulunuyor.

Türkiye gittiği yere barış götürür. Afganlı kardeşlerimize yardım eder ve destekler.

Bu hep sürdü ve sürecek.