Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkileri geliştirecek adımlar ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Erdoğan'ın Mirziyoyev'in doğum gününü tebrik ederek sağlıklı bir ömür temennisinde bulunduğu da kaydedildi.

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