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Haberler Gündem FETÖ’nün Sivil imamlarının arsa yalanı gerekçeli kararda

FETÖ’nün Sivil imamlarının arsa yalanı gerekçeli kararda

FETÖ’nün Sivil imamlarının arsa yalanı gerekçeli kararda

25.7.2021

ANKARA'DA, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yönetildiği, aralarında sivil imamlarının da bulunduğu 475 sanıklı Akıncı Üssü davasında verilen hükmün gerekçesinde, darbe girişimini yöneten sivil imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in 'arsa bakmaya gittik' yalanı deşifre edildi.

Gerekçede, sivil imamların arsa baktıklarını söyledikleri arazinin, imara kapalı askeri alan olduğu yer aldı. Kararda bu savunma için, "Sanıkların savunmalarının tümüyle gerçek dışı, yalan ve gülünç olduğu açıktır" ifadeleri yer aldı.

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