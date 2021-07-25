FETÖ'NÜN darbe girişimini yöneten sözde "Yurtta Sulh Konseyi"nde yer alan eski kurmay yarbay Turgay Sökmen, 16 Temmuz sabahı saat 10.21'de pilotlara Ankara'yı bombalama talimatının verildiği 143. Filo Komutanlığı'ndaki Öğretmen Gazinosu'ndan sivil kıyafetle çıkarken kameralarca kaydedildi. Görüntülerde eski pilot yarbay Tahir Neşet Öncü'ye güvenlik kameralarını işaret eden Sökmen, rahat tavırlarıyla dikkati çekiyor. Dava dosyasındaki bu deliller, Sökmen'in firar etmeden önceki görüntüleri olarak kayıtlara geçti.
Firari Sökmen’in Akıncı Üssü’nde görüntüsü çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.