‘Medeniyet güneşimizin yükselişinin sembolü’

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra ilk cuma namazını kıldığı "fethin sembolü" Ayasofya- i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının üzerinden 1 yıl geçti. Ayasofya, İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten, 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanıldı ve 86 yıl müze olarak hizmet verdi. Ardından Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay'da dava açmıştı. Danıştay 10. Dairesi, 10 Temmuz 2020'de Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal edince Ayasofya'da yeniden ibadet etmenin yolu açılmış oldu.

ERDOĞAN İMZALADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aynı gün Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin kararnameyi imzalayarak, sosyal medya hesabından "Hayırlı olsun" notunu paylaştı. Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Erdoğan, Ayasofyai Kebir Cami-i Şerifi'nin ücretli giriş uygulamasının kaldırıldığını, camiyi 24 Temmuz 2020'da cuma namazıyla ibadete açmayı planladıklarını duyurdu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasına özel tedavül para ve hatıra para basıldı.

GÖRKEMLİ BİR AÇILIŞ

Açılış günü, Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılmak isteyen binlerce Müslüman farklı şehirler ve yurt dışından da İstanbul'a akın etti. Başkan Erdoğan, cami içinde Fatiha Suresi'ni ve Bakara Suresi'nin ilk 5 ayetini okudu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinden 4 müezzinle ezan okundu ve 86 yıl sonra ilk namaz kılındı.

'KUBBELERİNDEN EZAN SESİ KIYAMETE KADAR EKSİLMESİN'

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'daki hesabından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının birinci yıl dönümünde paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun. İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak" ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA PAYLAŞIM YAPILDI

AYASOFYA'NIN yeniden ibadete açılmasının yıldönümünde aralarında siyasilerin de bulunduğu çok sayıda kişi paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay videolu paylaşım yaparak, "Ayasofya Camii'nin aslına rücu etmesi bizim mefkuremiz ve gençlik hayalimizdi. Hamdolsun ibadete açıldığı günleri gördük, emeği olan herkese minnet borçluyuz" ifadelerini kullandı. Dün camide sabah namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise, "Çocuk sesleriyle Ayasofya'da namaz kılmamız çok güzel" derken, sosyal medyadaki paylaşımında da "Yüce Rabbimiz kıyamete kadar içerisinde ibadet etmekten, minarelerindeki ezan seslerinden bizleri mahrum bırakmasın" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan "Ayasofya ve Kariye Türkiye Cumhuriyeti'nin mülküdür ve tarihi, kültürel ve dini değerler bağlamında titizlikle korunmaktadır" açıklaması yapılırken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da "Minarelerindeki 'La ilahe illallah' yazılı mahya hala şehrimizi aydınlatıyor" sözleriyle yıldönümünü kutladı.