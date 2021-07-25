Şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Güney ve Arslan'ın naaşları Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Asri Mezarlığa daha sonra da konvoy eşliğinde Gaziantep Havalimanına götürüldü.

Saygı duruşunda bulunulması, şehitlerin öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından Güney'in cenazesi Ordu'ya Arslan'ın cenazesi ise Samsun'a gönderilmek üzere askeri uçağa alındı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde dün bir üs bölgesine intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney ve İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan şehit olmuştu.