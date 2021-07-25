  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlandı

Şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce Kirpi aracına düzenlenen saldırıda şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney ve İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın cenazeleri Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.

Şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlandı
AA

25.07.2021, 11:03

Şehit Güney ve Arslan'ın naaşları Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Asri Mezarlığa daha sonra da konvoy eşliğinde Gaziantep Havalimanına götürüldü.

Saygı duruşunda bulunulması, şehitlerin öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından Güney'in cenazesi Ordu'ya Arslan'ın cenazesi ise Samsun'a gönderilmek üzere askeri uçağa alındı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde dün bir üs bölgesine intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney ve İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan şehit olmuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.